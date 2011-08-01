МВД завершило следствие по делу о закупке реанимобилей

Главное следственное управление МВД завершило досудебное следствие по уголовному делу о завладении государственными средствами при закупке в 2009 году реанимобилей.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении связей с общественностью Министерства внутренних дел Украины.

Дело было возбуждено в июне 2010 года по факту завладения бюджетными средствами в особо крупных размерах путем допущения злоупотреблений соучредителями одного из ООО, а также путем злоупотребления своим служебным положением нескольких должностных лиц МЧС Украины во время проведения в 2009 году тендера по закупке 27 санитарных автомобилей.

На сегодняшний день обвиняемым, которые в составе организованной группы завладели средствами государственного бюджета в сумме свыше 33 млн. грн., объявлено об окончании досудебного следствия, и им предоставлены для ознакомления материалы уголовного дела.