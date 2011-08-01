Европейские рынки акций растут на фоне договоренностей по госдолгу в США

Европейские рынки акций растут в понедельник после того, как американские законодатели договорились о повышении долгового лимита страны, и на фоне хороших квартальных отчетов крупнейшего европейского банка HSBC, сообщает Reuters.

К 12:50 по киевскому времени панъевропейский индекс голубых фишек FTSEurofirst 300 вырос на 0,72% - до 1.089,88 пункта, указывая на рост аппетита к риску у инвесторов. Европейский индекс волатильности Euro STOXX 50, европейский барометр настроений инвесторов, снизился на 6%.

По словам многих инвесторов, рост акций, вероятно, будет непродолжительным, так как многие опасаются, что кредитный рейтинг США все же будет понижен из-за политической суматохи, что приведет к увеличению стоимости заимствований, усложняя жизнь промышленного сектора страны.

Акции HSBC выросли на 3,5% после того, как банк сообщил о чистой прибыли за первое полугодие 2011 г. в размере 11,5 млрд. долл., что превысило ожидания аналитиков на уровне 10,8 млрд. долл.

Белый дом и лидеры республиканцев и демократов заявили, что пришли к компромиссному решению, которое сократит дефицит бюджета на 2,4 трлн. долл. в течение 10 лет.