Межбанк: закрытие торгов - 7,9960/7,9995 грн./долл.

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись котировками 7,9960/7,9990, к 12:00 сузился спрэд - 7,9975/7,9990. К закрытию торгов ценовые уровни установились на значениях 7,9960/7,9995 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2903/0,2906, к закрытию торгов цены поднялись до 0,2905/0,2908. В России курс доллар-рубль упал, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 27,5250 (-0,2250).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,4345/1,4450.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 11,4645/11,4710, к 12:00 цены ушли вверх - 11,5200/11,5260. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 11,5315/11,5405.