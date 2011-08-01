Профицит платежного баланса Украины уменьшился в 2,5 раза

Профицит платежного баланса Украины в январе-июне 2011 года, по сравнению с соответствующим периодом 2010 года, уменьшился в 2,5 раза – до 1,788 млрд. долл.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

В том числе отрицательное сальдо платежного баланса в июне 2011 г. составило 0,376 млрд. долл. по сравнению положительным сальдо в 2,816 млрд. долл. за июнь 2010 года.

В июне дефицит текущего счета сократился до 188 млн. долл. США (в мае - 790 млн. долл. США), что, по данным НБУ, было обусловлено прежде всего снижением дефицита внешней торговли товарами и выплатами по доходам. За первые 6 месяцев года дефицит текущего счета вырос до 2,522 млрд. долл. США, тогда как в прошлом году за этот период он был с профицитом (552 млн. долл. США).

Продолжается рост кумулятивного дефицита текущего счета за последние 12 месяцев, который в июне составил 6 млрд. долл. США (4,0% от ВВП).

Дефицит товарного баланса сократился до 462 млн. долл. США (по сравнению с 983 млн. долл. США в мае) прежде всего вследствие возобновления экспорта зерновых и сокращения неэнергетического импорта (на 6,7% с учетом сезонного фактора).

В июне сальдо счета операций с капиталом и финансовых операций было отрицательным (188 млн. долл. США), что стало результатом сокращения внешней задолженности частным сектором и высоких объемов прироста наличной валюты вне банков. Отчасти это было компенсировано размещением правительством ОВГЗ.

В целом за первое полугодие 2011 года профицит счета капитала и финансовых операций платежного баланса составил 4,3 млрд. долл. США (За 6 месяцев 2010 года — 3,9 млрд. долл. США).

Как отмечают в Нацбанке, профицит был сформирован за счет притока долгового капитала в государственный и квазигосударственный секторы, поступления средств на приватизацию и формирование положительного сальдо по статье «Торговые кредиты» (2,6 млрд. долл. США в I квартале).

Чистый приток прямых иностранных инвестиций в июне был ниже, чем в предыдущие месяцы, - 427 млн. долл. США. Это было обусловлено частичным погашением кредитов прямого инвестора (443 млн. долл. США), полученных ранее. С начала года чистый приток прямых иностранных инвестиций составил 3 млрд. долл. США (из них в реальный сектор - 75%), тогда как за 6 месяцев прошлого года — 2,1 млрд. долл. США (из них в банковский сектор — 42%).

Сальдо операций по кредитам и облигациям в июне 2011 года было положительным (1,1 млрд. долл. США), что было обеспечено размещением правительством ОВГЗ на 1,25 млрд. долл. США.

Банковский сектор продолжает сокращать свою внешнюю задолженность: чистые выплаты составили 145 млн. долл. США (с начала года — 1,7 млрд. долл. США, rollover — 70%).

Выплаты реального сектора по долгосрочным инструментам также превысили объемы привлечений - на 199 млн. долл. США. С начала года чистые привлечения реального сектора составили 440 млн. долл. США (rollover - 119%), что было обусловлено значительными объемами кредитов от прямого инвестора и размещением еврооблигаций для финансирования проектов Евро-2012.

Прирост объемов наличной валюты вне банков вырос в июне до 1 млрд. долл. США. «Частично это может быть объяснено распространением спекуляций в прессе о нестабильности гривни на фоне негативных новостей из США и еврозоны», - отмечает Нацбанк.

За 6 месяцев текущего года прирост наличной валюты вне банков составил 5,1 млрд. долл. США, а в первом полугодии 2010 года - только 104 млн. долл. США.

Справка УНИАН. Профицит платежного баланса Украины в 2010 году составил 5,096 млрд. долл. по сравнению с дефицитом 13,726 млрд. долл. в 2009 году.