НБУ вывел куратора из «Кредитпромбанка»

Национальный банк Украины (НБУ) вновь перешел на общий режим осуществления контроля в отношении «Кредитпромбанка», при этом в банке «Финансы и Кредит» продолжает работать представитель регулятора.

Об этом УНИАН сообщил источник, близкий к НБУ.

««Кредитпромбанком» досрочно погашена значительная сумма кредита рефинансирования, пересмотрен график возврата в части сокращения сроков погашения кредита. В связи с этим регулятор продолжает наблюдать за этим банком в общем режиме контроля, - сообщил источник. - Что же касается банка «Финансы и Кредит», то там продолжает работать представитель регулятора, осуществляя ежедневный контроль за деятельностью банка».

Также, по информации источника, на сегодняшний день в банке «Финансы и Кредит» проводится плановая проверка регулятором выполнения банком условий договоров рефинансирования и качества залогов.

Как сообщалось в СМИ, НБУ назначил своих кураторов в банк «Финансы и Кредит» и «Кредитпромбанк».

Работа кураторов НБУ регламентирована постановлением центрального банка №38 от 30 января 2009 года: кураторы назначаются в банк на срок до одного года для ежедневного контроля за его деятельностью и устранения допущенных нарушений.

Справка УНИАН. ПАО «Кредитпромбанк» создано в 1997 году и на сегодняшний день входит в группу крупнейших банков Украины.

Активы банка на 1 июля 2011 года составили 14,993 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов - 11,326 млрд. грн., обязательства - 13,138 млрд. грн., уставный капитал - 1,838 млрд. грн., собственный капитал - 1,856 млрд. грн.

«Кредитпромбанк» в январе-июне 2011 года сократил чистую прибыль против показателя аналогичного периода 2010 года в 11 раз – до 1,345 млн. грн.

Основными акционерами банка, по состоянию на 1 апреля 2011 года, являлись компания Homertron Trading Limited (Ирландия) – 24,974%; гражданин Греции Константинос ПАПУНИДИС, прямое участие – 4,915%, опосредованное – 70,0799%, компания Fintest Holding Limited (Кипр) напрямую владеет 45,1089% акций.

Банк «Финансы и кредит» основан в 1990 году, на сегодня входит в группу крупнейших банков Украины.

Активы банка на 1 июля 2011 года составили 24,41 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов - 19,648 млрд. грн., обязательства - 22,55 млрд. грн., уставный капитал - 2 млрд. грн., собственный капитал вырос - 1,86 млрд. грн.

Банк «Финансы и кредит» в I полугодии получил чистую прибыль 2,8 млн. грн. по сравнению с убытком 54,3 млн. грн. годом ранее.

Основными акционерами банка, по состоянию на 1 июля 2011 года, являются АТ «F&C Realty» – 47,06%, ООО «Аскания» – 48,88%.

В СМИ банк называют подконтрольным народному депутату Константину ЖЕВАГО.