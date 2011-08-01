Янукович ветировал закон о запрете валютного потребительского кредитования

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ вернул в парламент со своими предложениями закон №3672–VI «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно урегулирования правовых отношений между кредиторами и потребителями финансовых услуг».

Об этом сообщается на официальном сайте Президента.

Как сообщал УНИАН, 8 июля 2011 года Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно урегулирования правовых отношений между кредиторами и потребителями финансовых услуг». Он, в частности, запрещает выдачу и получение потребительских кредитов в иностранной валюте на территории Украины.

Законом усовершенствована процедура банкротства путем устранения недостатков и неопределенности, содержащихся в законе о банкротстве.

В частности, усилены гарантии защиты прав и интересов кредиторов должника в процедуре восстановления его платежеспособности или признания банкротом и создания равных и справедливых условий удовлетворения требований всех категорий кредиторов.

Законодательно закреплено требование о необходимости уведомления арбитражным управляющим комитета кредиторов о времени, месте и условиях продажи залогового имущества (путем направления рекомендательного письма с уведомлением о вручении).

Законом устанавливается, что потребитель не обязан платить кредитодателю дополнительные комиссии вместе с указанными в действующем законодательстве какими-либо сборами, процентами или другими стоимостными элементами кредита, которые не были отмечены в договоре.

Устанавливается, что кредитодатель не имеет права устанавливать в договоре о предоставлении потребительского кредита какие-либо сборы, проценты, комиссии, платежи и тому подобное за действия, которые не являются услугой и не определены действующим законодательством.

Кредитодатель не имеет права отказать потребителю в принятии платежа при досрочном возвращении потребительского кредита, а также не имеет права устанавливать потребителю какую-либо плату при досрочном возвращении потребительского кредита.