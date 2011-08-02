Законопроект о потолке госдолга одобрен конгрессом. Судьба США в руках сената

Администрация США будет добиваться от конгресса продления налоговых льгот для среднего класса и отмены их для богатейших американцев, а также для нефтяных и газовых компаний, несмотря на то, что данные условия так и не вошли в состав компромиссного законопроекта по повышению потолка госдолга.

Поздно вечером в воскресенье участники спора о потолке госдолга, продолжавшегося с середины мая, наконец объявили, что нашли компромисс по поводу условий, на которых этот потолок поднимать. Теперь компромиссный план в виде законопроекта предстоит в срочном порядке рассмотреть палате представителей и сенату.

Принципиальным моментом во время переговоров стал вопрос налогов, по которому договориться так и не удалось. Республиканцы, представляя интересы состоятельных американцев и крупного бизнеса, выступают категорически против повышения налоговой нагрузки, в то время как демократы говорят, что бюджетный дефицит эффективнее снижать не только сокращая расходы, но и повышая доходы бюджета, в том числе за счет налоговых сборов с наиболее преуспевающих граждан.

"Важно помнить, что президент публично заявлял о желании видеть продление льгот на подоходный налог в качестве условия крупной сделки с республиканцами /по вопросу госдолга/. Это условие не вошло в данный вариант законопроекта, который так и не стал крупной сделкой... Тем не менее, несомненно, президент будет продолжать этого добиваться", - сказал на пресс-брифинге в понедельник официальный представитель Белого дома Джей Карни.

По его словам, сейчас американцам, вынужденным иметь дело с высокими ценами на топливо и продовольствие, как никогда, нужна поддержка от государства.

"Мы с нетерпением ждем осенних дебатов по этому вопросу, и президент будет настаивать на этой идее", - сказал он, добавив, что рассчитывает на поддержку идеи со стороны обеих партий.

В то же время, отметил Карни, Обама по-прежнему хотел бы добиться отмены налоговых льгот для самых состоятельных американцев и богатейших компаний. По его словам, соответствующее решение может принять двухпартийная комиссия, создаваемая в рамках соглашения по госдолгу и призванная выявить способы дополнительного сокращения госрасходов на 1,5 триллиона долларов, передает РИА "Новости".

"Если комиссия придет к выводу, что в рамках сбалансированного подхода необходимо ликвидировать налоговые субсидии для нефтяных и газовых компаний..., или если она, как призывал президент, решит установить верхний предел льгот для лиц с высоким уровнем дохода, она вполне может увеличить, таким образом, государственные доходы", - подчеркнул Карни.

В конце прошлого года налоговый спор тянулся до самого последнего момента: республиканцы категорически отказывались сохранять налоговые льготы для среднего класса при отмене субсидий для богатых американцев. В итоге администрации США пришлось пойти на компромисс: все льготы были сохранены еще на год.