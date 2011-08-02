Сильный регулятор в лице Госфинуслуг ускорит установление единых правил аккредитации СК в банках - банкир

Для того чтобы убедить банки устанавливать единые стандарты аккредитации страховых компаний для страхования залогового имущества, необходим сильный регулятор в лице Госкомиссии по регулированию рынков финансовых услуг. Такое мнение в комментарии УНИАН высказал председатель правления «Банка Кипра» Владислав БАЙРАКА.

«Усилий одного лишь Антимонопольного комитета мало для того, чтобы коммерческие банки убедились в возможности устанавливать единые стандарты аккредитации страховщиков. Ведь банки, по сути, страхуют свое имущество, и им нужны четкие гарантии потенциальных страховых выплат», - говорит банкир.

В то же время, по словам В. БАЙРАКИ, в силу слабого регулирования страхового рынка такие гарантии находятся под большим вопросом, ведь за ликвидностью и платежеспособностью страховщиков должным образом никто не следит.

Поэтому, считает банкир, реальный компромисс между банками и СК в вопросах аккредитации для страхования залогов может быть достигнут только в том случае, если институциональный, финансовый и кадровый потенциал Госфинуслуг будут усилены.

Справка УНИАН.ПАО "Банк Кипра" – это универсальный банк, который предоставляет классические банковские услуги физическим лицам, малому, среднему и корпоративному бизнесу. Сеть банка насчитывает 36 отделений в 9 регионах Украины. Приоритетом в развитии банка является финансирование украинских предприятий и физических лиц через широкий спектр кредитных продуктов на условиях, отвечающих рыночной ситуации.

По состоянию на 30 июня 2011 года общий объем активов банка составил 2,82 млрд. грн., уставный капитал – 701 млн. грн.

ПАО "Банк Кипра" является частью ведущей финансовой группы Кипра - Bank of Cyprus Group, основанной в 1899 году. Группа оперирует 600 отделениями в 8 странах мира и штатом из более 12 тыс. сотрудников. Акции "Банка Кипра" котируются на Кипрской и Афинской фондовых биржах.