Сегодня пара евро/доллар будет находиться в рамках 1,4100-1,4300 - эксперт

Пара евро/доллар на мировом валютном рынке во вторник, 2 августа, будет торговаться между уровнями 1,4100 и 1,4300. Фунт/доллар будет находиться у отметки 1,6200-1,6300. По парам доллар/иена и доллар/франк возможны новые исторические минимумы, прогнозируют аналитики FOREX CLUB в Украине.

Как отмечают аналитики, среди намеченных на вторник новостей важным для рынка станет решение ЦБ Австралии по основной процентной ставке. Также участники рынка ожидают публикации индекса PMI для строительного сектора в Великобритании, индекса цен производителей еврозоны и новостей из США об изменении объема запасов сырой нефти и бензина по данным Американского института нефти.