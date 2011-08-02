Межбанк: открытие торгов - ?,9970/8,0005 грн./долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись небольшим повышением котировок – 7,9970/8,0005 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту снизились – 0,2868/0,2871, котировки по евро-гривне ушли вниз – 11,3275/11,3345. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар упали – 1,4170/1,4172 (понедельник — 1,4388/1,4390).

В понедельник Нацбанк на рынок не выходил.