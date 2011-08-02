Нацдепозитарий получил новую генлицензию на осуществление валютных операций
15:03, 02 августа 2011Финансы
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Национальный банк Украины 28 июля предоставил ПАО «Национальный депозитарий Украины» новую (измененную) генеральную лицензию на осуществление валютных операций.
Об этом сообщается на сайте НБУ.
Также указывается, что в связи с получением новой генлицензии, лицензия на осуществление валютных операций от 20 октября 2008 года отозвана.
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