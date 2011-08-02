Нацдепозитарий получил новую генлицензию на осуществление валютных операций

Национальный банк Украины 28 июля предоставил ПАО «Национальный депозитарий Украины» новую (измененную) генеральную лицензию на осуществление валютных операций.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

Также указывается, что в связи с получением новой генлицензии, лицензия на осуществление валютных операций от 20 октября 2008 года отозвана.