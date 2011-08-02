Украинские банки увеличили перечисление в бюджет налогов на 25% – 2,4 млрд. грн.

Украинские банки в январе-июне 2011 года перечислили в бюджет на 25% налогов больше, по сравнению с аналогичным периодом 2010 года, - 2,4 млрд. грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ), об этом заявил заместитель председателя ГНСУ Александр КЛИМЕНКО.

В то же время увеличение добровольно уплаченных налогов в первом полугодии т.г. наблюдалось при сокращении количества проверок, отметил он.

По словам А.КЛИМЕНКО, по сравнению с прошлым годом во втором квартале 2011 года количество проверок банков сокращено на треть, в третьем - будет сокращено на 43%. Сокращение состоялось за счет применения рискоориентированной системы мониторинга: для контроля отбираются только финансовые учреждения, которые вызывают подозрение в вопросе минимизации налоговых обязательств.

«При этом добровольная уплата налогов банками выросла на 25%, и составила в первом полугодии 2,4 млрд. грн. В том числе налога на прибыль было собрано в полтора раза больше, чем прошлом году – 809,8 млн. грн. Таким образом, следует констатировать, что банковские учреждения адекватно расценили наши усилия по повышению лояльности к добросовестным плательщикам, и добровольно отказываются от сомнительных схем», – отметил А.КЛИМЕНКО.