Определены победители конкурса «Банк, которому доверяют-2011»

Определены победители II Всеукраинского конкурса «Банк, которому доверяют - 2011».

Церемония награждения лучших украинских банков состоялась 22 июля, говорится в материалах, розданных сегодня на пресс-конференции в УНИАН, по поводу награждения председателя правления банка «Хрещатик» Дмитрия ГРИДЖУКА специальным призом памяти Вадима Гетьмана «Банкир, которому доверяют - 2011», учрежденным организаторами конкурса в этом году.

По информации организаторов, в 2011 году в конкурсе приняли участие 125 украинских банков.

Лауреатами конкурса стали 14 банков в следующих номинациях:

«Лучший топ-менеджер по внедрению репутационного маркетинга» – председатель правления АО «Райффайзен Банк Аваль» Владимир ЛАВРЕНЧУК.

«Банк, сохранивший высокий уровень доверия клиентов в кризисный период» – ПАО «КБ «Хрещатик», АО «Еврогазбанк», АО «Коммерческий индустриальный банк»;

«Банк – лидер по надежности депозитов для юридических лиц» – АО «Брокбизнесбанк»;

«Банк – лидер по надежности депозитов для физических лиц» – АО «Ощадбанк», АО «Имэксбанк», ПАО «Плюс-Банк»;

«Лучший банк по программам лояльности для клиентов» – АО Банк «Меркурий»;

«Лучший банк по качеству банковских продуктов, услуг и программ для клиентов» – АБ «Пивденный», АО «Еврогазбанк», ПАО «Всеукраинский банк развития»;

«Лучший банк по качеству менеджмента» – АО «Коминвестбанк»;

«Лучший банк по внедрению инновационных технологий» – АО «Сбербанк России»;

«Банк – надежный финансовый партнер» (специальная номинация) – банк «Демарк»;

специальная номинация от партнера конкурса – компании De Beers – «Банк благосостояния и надежности» – АО «Коммерческий индустриальный банк».

Организатором мероприятия выступает издательство «КБС-Издат», выпускающее журнал «Банкиръ», и справочник-каталог «Банки Украины, СНГ, Балтии, Грузии. Финансово-кредитные институты и учреждения. Банковские технологии, оборудование и услуги». Партнеры конкурса – компания De Beers Diamond Jewellers в Украине, компания «Европеум». Медиапартнер – журнал «Вісник Національного банку України».

Цели и задачи конкурса – оказание имиджевой поддержки банкам посредством анализа уровня доверия к ним со стороны клиентов как основополагающего принципа профессиональной деятельности банков; укрепление позитивного имиджа банка как надежного финансово-кредитного учреждения для потенциальных клиентов; информирование широкой общественности о степени доверия общества к банковской системе; содействие формированию социальной ответственности отечественного банковского бизнеса; поддержка банков в период финансовой нестабильности путем публичного декларирования стратегии прозрачности и открытости финансово-кредитных учреждений; подтверждение репутационного рейтинга самых надежных, финансово стабильных банков; обнародование достижений лучших банков в соответствии с принципами, общепринятыми в мировой практике.

«Согласно нашей методике, основным критерием в определении лучших банков является оценка качественных показателей деятельности кредитно-финансовых учреждений. При этом нами обязательно учитывается мнение регулятора, рейтинговых агентств, социологических служб, профильных фондов и ассоциаций и, собственно, самих клиентов. Деятельность банков рассматривалась в разных номинациях, каждая из которых отражает важную составляющую репутационного рейтинга финансово-кредитного учреждения», – сказал председатель оргкомитета, шеф-редактор журнала «Банкиръ» Олег КАПРАЛОВ.