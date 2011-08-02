Межбанк: закрытие торгов - 7,9975/8,0000 грн./долл.

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками - 7,9970/8,0005, к 12:00 сузился спрэд 7,9975/7,9995. К закрытию торгов ценовые уровни установились на следующих значениях - 7,9975/8,0000 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2868/0,2871, к 12:00 цены поднялись до 0,2872/0,2875. К закрытию торгов цены не изменились. В России курс доллар-рубль вырос, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 27,8330 (+0,3080).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,4160/1,4280. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 11,3275/11,3345, к 12:00 цены ушли вверх 11,3590/11,3660. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 11,3465/11,3540.