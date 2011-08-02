Минфин в январе-июне разместил ОВГЗ на 35,47 млрд. грн.

Министерство финансов Украины в январе-июне 2011 г. разместило облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на общую сумму 35 млрд. 469,97 млн. грн. со средневзвешенной доходностью 9,15% годовых (в июне - 8 млрд. 998,47 млн. грн. со средневзвешенной доходностью 9,49% годовых).

Об этом говорится в «Общем обзоре фондового рынка Украины за январь-июнь 2011 года», размещенном на сайте Национального банка Украины.

Согласно обзору, сумма средств, поступившая в Государственный бюджет Украины в январе-июне 2011 г. по результатам проведения аукционов по первичному размещению ОВГЗ, составила 18 млрд. 115,97 млн. грн. со средневзвешенной доходностью 8,81% годовых (в июне - 594,47 млн. грн. со средневзвешенной доходностью 9,38% годовых); выпущено ОВГЗ для увеличения формирования уставного капитала банков за январь-июнь 2011 г. на общую сумму 8 млрд. 854,001 млн. грн. со средневзвешенной доходностью 9,5% годовых (в июне - 4 млрд. 904 млн. грн. из средневзвешенной доходностью - 9,5% годовых); выпущено ОВГЗ для увеличения формирования уставного капитала НАК «Нафтогаз Украины» в январе-июне 2011 г. на общую сумму 8,5 млрд. грн. со средневзвешенной доходностью 9,5% годовых (в июне - 3,5 млрд. грн. со средневзвешенной доходностью - 9,5% годовых).

По информации НБУ, общий объем ОВГЗ, находящихся в обращении, на 1 июля 2011 г. составил 156 млрд. 529,98 млн. грн. (на 1 июля 2010 г. - 105 млрд. 134,7 млн. грн.).

Погашение и уплата дохода по ОВГЗ осуществлялись своевременно и в полном объеме, и за январь-июнь 2011 г. составили 22 млрд. 363,84 млн. грн., в том числе основной долг - 15 млрд. 026,90 млн. грн., уплата дохода - 7 млрд. 336, 93 млн. грн.

На вторичном (организованном) рынке государственных ценных бумаг объем заключенных сделок за январь-июнь 2011 г. составил 39 млрд. 189,25 млн. грн., при этом за соответствующий период 2010 г. - 24 млрд. 679,75 млн. грн. Средневзвешенный уровень доходности по этим операциям колебался в январе-июне 2011 г. в диапазоне 8,46 - 9,49%, в аналогичном периоде 2010 г. - 10,67 - 15,66%.

Объем ОВГЗ в собственности нерезидентов в январе-июне 2011 г. уменьшился на 2 млрд. 493 млн. грн. и на 1 июля 2011 г. составил 8 млрд. 876,6 млн. грн., или 5,67% от общей суммы ОВГЗ, находящихся в обращении. В течение аналогичного периода прошлого года объем ОВГЗ в собственности нерезидентов увеличился на 2 млрд. 579,8 млн. грн. и на 1 июля 2010 г. составил 3 млрд. 063 млн. грн.