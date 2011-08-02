Нацбанк продлил работу временной администрации в банке «Владимирский»
17:20, 02 августа 2011Финансы
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Национальный банк Украины своим постановлением от 29 июля №264 продлил работу временной администрации и полномочия временного администратора ПАО «КБ «Владимирский» до 31 августа 2011 года.
Об этом сообщается на сайте НБУ.
Справка УНИАН. Банк «Владимирский» создан в 2001 году.
Январь-июнь 2011 года банк завершил с убытком 251,6 млн. грн. против 0,272 млн. грн. прибыли за аналогичный период 2010 года.
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