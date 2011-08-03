Обама подписал закон о госдолге. МВФ рассказал, что нужно дальше делать США

Президент США Барак ОБАМА подписал принятый Конгрессом закон о государственном долге, предотвративший технический дефолт, который мог бы быть объявлен уже вечером 2 августа.

Директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард приветствует данное решение.

"Теперь главным вызовом, стоящим перед политическим руководством, является разработка механизмов для балансировки бюджета, в том числе - формулировка ясных целей в сфере долговых обязательств и краткосрочного дефицита", - заявила Лагард.

Закон о госдолге, межпартийные переговоры по которому начались в середине мая, был одобрен обеими палатами конгресса в понедельник и вторник. План предотвращения дефолта предусматривает немедленное сокращение так называемых "дискреционных трат" на сумму около триллиона долларов в течение 10 лет. При этом сокращаться будут как оборонные, так и необоронные расходы. Лимит госдолга, согласно законопроекту, будет увеличен как минимум на 2,1 триллиона долларов, и тем самым будет устранена необходимость следующего повышения потолка до 2013 года. В рамках достигнутых договоренностей будет создана согласительная комиссия из членов обеих палат конгресса, которая будет искать способ сократить госрасходы еще на 1,5 триллиона долларов.

Ради достижения компромисса администрации США пришлось отказаться от своего главного требования - ликвидации налоговых льгот для богатейших американцев. Помимо этого, республиканцы добились сокращения госрасходов на общую сумму более чем 2,5 триллиона долларов. Однако Обама отстоял сохранение объема расходов на социальную сферу и сумел отодвинуть следующий срок повышения потолка госдолга.

Если бы сенат не поддержал сегодня законопроект, США пришлось бы объявить технический дефолт - впервые в истории США.

США преодолели 16 мая очередной потолок госдолга, определенный конгрессом в прошлом году в 14,3 триллиона долларов. Дефолт может произойти уже после 2 августа, если конгресс не проголосует за повышение уровня потолка. Белый дом предлагает повысить верхний предел на 2,4 триллиона долларов. По итогам 2011 финансового года бюджетный дефицит США, согласно прогнозам, составит около 1,5 триллиона долларов, сообщают РИА "Новости" со ссылкой на France Press.