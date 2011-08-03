Сегодня доллар продолжит обновлять минимумы против швейцарского франка - эксперт

Доллар на мировом валютном рынке в среду, 3 августа, может продолжить обновлять минимумы против швейцарского франка. Пара USD/JPY также может приблизиться к минимальным значениям понедельника. По парам EUR/USD и GBP/USD возможен рост. Евро постарается закрепиться выше уровня 1,4250, а фунт выше 1,6350, прогнозируют аналитики FOREX CLUB в Украине.

Как отмечают аналитики, в среду наибольшее внимание участниками рынка будет уделено таким новостям, как индекс PMI для сектора услуг по Великобритании и ЕС, изменение объема оборота розничной торговли еврозоны. В США стоит отметить изменение числа занятых от ADP. Завершит торговый день новость по уровню безработицы в Новой Зеландии.