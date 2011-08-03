Межбанк: открытие торгов - 7,9980/7,9995 грн./долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками – 7,9980/7,9995 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту снизились – 0,2864/67, котировки по евро-гривне ушли вверх – 11,3560/11,3635. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар поднялись – 1,4208/10 (вторник — 1,4170/72).

Во вторник Нацбанк на рынок не выходил.