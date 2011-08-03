Азаров рассказал, что предпримет Украина в связи с ситуацией в США

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ считает, что финансовая ситуация в США, несмотря на то, что технического дефолта стране удалось избежать, заставляет с повышенной осторожностью относиться к осуществлению внешних заимствований.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня, 3 августа, на заседании Кабинета министров Украины.

«Политика мирового эмиссионного центра, которым является США, остается такой, которая вынуждает нас с повышенной осторожностью относиться к внешним заимствованиям», - сказал он.

Премьер в очередной раз отметил, что, в связи с этим, украинский рынок необходимо максимально насытить отечественными товарами.

«Правительство будет проводить политику опоры на собственные силы, политику национального инвестиционно-инновационного развития», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он еще раз подчеркнул, что никаких финансовых потрясений в Украине не будет, и курс гривни будет оставаться стабильным.

«Финансовых потрясений в Украине не будет. Несмотря на намерения некоторых политиков сознательно подогреть тревожные настроения в обществе, правительство вместе с Национальным банком твердо контролирует ситуацию. Еще раз подчеркиваю, граждане и бизнес могут полностью рассчитывать на финансовую стабильность в Украине и стабильность в национальной валюте», - подчеркнул Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, Президент США Барак ОБАМА подписал принятый Конгрессом закон о государственном долге, предотвративший технический дефолт, который мог бы быть объявлен уже вечером 2 августа. Закон о госдолге, межпартийные переговоры по которому начались в середине мая, был одобрен обеими палатами Конгресса в понедельник и вторник.