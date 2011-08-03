Минфин разместил ОВГЗ на 41,8 млн. грн.

Министерство финансов Украины во вторник, 2 августа, разместило облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на сумму 41 млн. 768,4 тыс. грн.

Об этом сообщается на официальном сайте министерства.

Согласно сообщению, были размещены облигации со сроком погашения 2 ноября 2011 года с доходностью 4,7% годовых на сумму 19 млн. 768,4 тыс. грн. и облигации со сроком погашения 31 июля 2013 года с доходностью 9% годовых на сумму 22 млн. грн.

Справка УНИАН. По результатам размещения на первичных аукционах ОВГЗ в Государственный бюджет Украины в 2010 году поступило 40,424 млрд. грн.

Всего в 2010 году Министерство финансов Украины осуществило размещение ОВГЗ (с учетом бумаг, выпущенных с целью увеличения уставного капитала НАК «Нафтогаз Украины», банков и для погашения просроченной бюджетной задолженности по НДС) на общую сумму 70,657 млрд. грн.