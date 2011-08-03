Утвержден порядок использования средств для содействия развитию малого бизнеса

Кабинет министров утвердил порядок использования бюджетных средств для реализации Национальной программы содействия малому предпринимательству в Украине.

Текст соответствующего постановления от 27 июля 2011 года №795 размещен на официальном сайте Кабмина.

Согласно порядку, главным распорядителем бюджетных средств является Министерство экономического развития и торговли.

В текущем году средства должны быть направлены на: обеспечение выполнения образовательной программы по вопросам предпринимательской деятельности, проведение Всеукраинского конкурса бизнес-планов среди молодежи; издание национального доклада о состоянии и перспективах развития предпринимательства и т.д.

Не допускается направление бюджетных средств на: приобретение товаров, работ и услуг, не связанных с осуществлением указанных выше задач; оплату посреднических услуг; осуществление мероприятий, направленных на получение прибыли.

Как сообщал УНИАН, в апреле 2011 года Кабмин утвердил план мероприятий на 2011 год по выполнению Национальной программы содействия развитию малого и среднего бизнеса в Украине.

Согласно плану, Министерство экономического развития и торговли в 2011 году должно привлечь международную техническую помощь для поддержки и развития малого и среднего бизнеса, а также на него возложена обязанность содействовать развитию сети фондов поддержки предпринимательства. Государственное агентство по инвестициям и управлению национальными проектами совместно с Минэкономики обязаны содействовать развитию индустрии прямого инвестирования и венчурного капитала.

В планах мероприятий также предусматривается привлечение в бизнес инвалидов, женщин, молодежи, уволенных в запас военнослужащих, безработных и жителей сел; поддержка экспортной деятельности малого и среднего бизнеса; содействие развитию производственной кооперации на условиях франчайзинга; подготовка и издание Национального доклада о состоянии и перспективах развития предпринимательства в Украине.