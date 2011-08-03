Межбанк: закрытие торгов - 7,9920/7,9970 грн./долл.

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками - 7,9980/7,9995, к 12:00 цены понизились - 7,9970/7,9985. К закрытию торгов ценовые уровни достигли значений 7,9920/7,9970 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2864/67, к 12:00 цены выросли 0,2872/75. К закрытию торгов цены достигли уровня 0,2875/78. В России курс доллар-рубль снизился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 27,7900 (-0,0430).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с отметки 1,4208/10, а к 15:00 выросли 1,4310/12. Рынок евро-гривна открылся следующими индикативными котировками – 11,3560/11,3635, к 12:00 цены ушли вверх 11,3995/11,4055. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 11,4300/11,4410.