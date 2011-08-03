Доходы Госбюджета в І полугодии выросли на 23,9% - до 168,75 млрд. грн.

В январе-июле 2011 года в общий и специальный фонды Государственного бюджета Украины поступило 168 млрд. 749,8 млн. грн., (с учетом собственных поступлений бюджетных учреждений и субвенций из местного бюджета), что на 32 млрд. 563,2 млн. грн., или на 23,9%, больше, чем за соответствующий период 2010 года.

Об этом сообщается на сайте Государственного казначейства Украины.

Согласно сообщению, в январе-июле в общий фонд Госбюджета поступило 142 млрд. 891,6 млн. грн., что на 33 млрд. 419,6 млн. грн., или на 30,5%, больше соответствующего показателя 2010 года.

Налоговых поступлений в общий фонд Госбюджета за отчетный период поступило 131 млрд. 070,7 млн. грн., что на 42 млрд. 802,2 млн. грн., или на 48,5%, больше соответствующего показателя 2010 года.

Неналоговых поступлений в общий фонд Госбюджета в январе-июле текущего года поступило 10 млрд. 194,3 млн. грн.

В специальный фонд Госбюджета за январь-июль 2011 поступило 25 млрд. 858,2 млн. грн. (с учетом собственных поступлений бюджетных учреждений и субвенций из местного бюджета).

В январе-июле 2011 года возмещено НДС на сумму 25 млрд. 416,3 млн. грн., в том числе, осуществлено автоматическое возмещение НДС 161 плательщику на сумму 6 млрд. 238,3 млн. грн., из них в июле 2011 года - 138 плательщикам на сумму 1 млрд. 742,6 млн. грн.