Цена золота поднялась до новой рекордной отметки

На мировых торгах в среду, 3 августа, цена золота поднялась до новой рекордно высокой отметки, в пятый раз за последние восемь сессий, на фоне статданных из США.

Так, декабрьский фьючерс на золото в ходе торгов в Нью-Йорке на бирже Comex по итогам среды подорожал на 1,3% - до 1666,30 доллара за тройскую унцию.

Спрос на более надежные активы увеличился в среду после выхода данных о том, что индекс деловой активности в секторе услуг США в июле неожиданно уменьшился на 0,6 процентного пункта - до 52,7%, хотя аналитики ожидали роста показателя, передает Bloomberg.

Рост цен на золото в 2010 году на 30% стал рекордным, за первое полугодие 2011 года металл подорожал на 5,3%, в июле повышение его стоимости составило 8,5%. Десятилетний период роста стоимости металла стал самым продолжительным периодом увеличения цены, по крайней мере, с 1920 года.

Основными факторами поддержки стоимости золота, которое рассматривается инвесторами как более надежная альтернатива нестабильным валютам и подверженным серьезным колебаниям акциям компаний, остаются долговой кризис в Европе и ускорение инфляции в разных странах.