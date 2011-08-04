Япония провела интервенцию на валютный рынок, чтобы сдержать рост иены

Япония в четверг провела интервенцию на валютный рынок, чтобы сдержать рост иены, который, как опасается Токио, может подорвать восстановление экономики, сообщает Reuters.

Министр финансов Йосихико НОДА сказал, что Япония проконсультировалась с международными партнерами, но действовала самостоятельно, пытаясь ограничить колебания валюты, которые считает спекулятивными и беспорядочными.

В течение некоторого времени перед интервенцией чиновники предупреждали, что иена превысила уровень, приемлемый для экономики, зависимой от экспорта. В результате вмешательства японская валюта снизилась до 78,47 иены за доллар с уровня около 77 иен за доллар перед интервенцией.

Аналитики восприняли интервенцию скептически, сомневаясь, что сочетание прямой продажи иены и смягчения денежно-кредитной политики остановит глобальный выход инвесторов из доллара и других рискованных валют.