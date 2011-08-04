Сегодня на торгах ситуация в США может сыграть не в пользу доллара - эксперт

На торгах в четверг, 4 августа, пара EUR/USD будет находиться в диапазоне 1,4250-1,4400, GBP/USD – в 1,6250-1,6500, прогнозируют аналитики FOREX CLUB в Украине.

Как отмечают аналитики, негативный прогноз по числу первичных заявок на получение пособия по безработице в США может сыграть не в пользу доллара, что позволит евровалюте закрепиться выше уровня 1,4400, фунт сможет пробить отметку 1,6500. По паре USD/CHF возможен рост до 0,7800, так как Швейцария пытается понизить курс франка. USD/JPY, скорее всего, окажется в рамках 76,80-77,30.

Аналитики подчеткивают, что в четверг будут опубликованы основные процентные ставки Банка Англии и ЕЦБ, а затем последует традиционное выступление председателя европейского регулятора Жан-Клода Трише на ежемесячной пресс-конференции. Кроме того, важным для рынка станет релиз данных по числу первичных заявок на получения пособия по безработице в США.

Информационно-аналитический центр FOREX CLUB в Украине