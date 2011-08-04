Межбанк: открытие торгов - 7,9950/7,9990 грн./долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками – 7,9950/7,9990 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту поднялись – 0,2868/72, котировки по евро-гривне ушли вверх – 11,4160/11,4240. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар продолжают повышаться – 1,4286/88 (среда — 1,4208/10).

В среду Нацбанк вышел на рынок с интервенцией по валютной паре USD/UAH – 7,9810/7,9910.