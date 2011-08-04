Италия не сможет избежать дефолта - британские эксперты

Эксперты британского аналитического Центра исследований экономики и бизнеса прогнозируют, что Италия не сможет избежать дефолта.

Как сообщает Би-Би-Си, экономисты центра смоделировали оптимистический и пессимистический сценарии для Италии и Испании, исходя из финансово-экономических параметров и ситуации на международных финансовых рынках,

Они установили, что Италия избежит дефолта лишь при условии большого скачка в росте ВВП. Но Испания, утверждает британский аналитический центр, "имеет реальный шанс не допустить дефолта".

Даже если стоимость заимствований вернется к уровню 4%, темпы экономического развития настолько слабы, что соотношение долга к объемам ВВП будет оставаться на уровне 123% даже до 2018 года.

Директор центра Даг МАКВИЛЬЯМС заметил, что хотя Италия смогла утвердить целый ряд жестких бюджетов, и планирует до 2014 года вообще избавиться от дефицита государственного бюджета, итальянская экономика нуждается в большом стимуле для того, чтобы расти более быстрыми темпами.

Би-Би-Си напоминает, что в первом квартале 2011 года ВВП Италии возрос всего на 0,1%. По прогнозам, в будущем темпы прироста будут оставаться низкими.

Премьер-министр Италии Сильвио БЕРЛУСКОНИ в среду выступил с обращением к парламенту, в котором заявил, что итальянская экономика "крепка", а итальянские банки "платежеспособны". Однако многие экономисты считают, что третью по размерам экономику зоны евро может охватить долговой кризис.

Центр исследований экономики и бизнеса обнародовал прогноз, согласно которому до 2017 года государственный долг Италии возрастет с нынешних 128% объема ВВП до 150%, если страна будет одалживать деньги на международных рынках по ставкам выше, чем нынешние 6%, а экономика не будет расти.

В Испании условия лучше, потому что объем государственного долга в этой стране меньше, утверждает Д.МАКВИЛЬЯМС. Он прогнозирует, что даже при наихудшем сценарии соотношение долга к объемам ВВП для Мадрида не превысит 75%.

"Существует реальный шанс, что Испания избежит дефолта и реструктуризации государственного долга, если только она не пострадает от эффекта домино", - сказал эксперт.

По его мнению, вероятнее всего "Италию не минет дефолт, но Испания сможет его избежать".