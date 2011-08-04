Fitch подтвердило рейтинг «ПриватБанка» на уровне «B» со «стабильным» прогнозом

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента («РДЭ») ПАО КБ «ПриватБанк» на уровне «B» со «стабильным» прогнозом.

Об этом говорится в сообщении Fitch, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, рейтинги «ПриватБанка» отражают высокие уровни кредитного риска в результате недавнего быстрого роста в условиях по-прежнему непростой операционной среды в Украине, высокую концентрацию по заемщикам и отраслям, потенциально значительный бизнес со связанными сторонами и сократившуюся прибыльность. Рейтинги также учитывают широкую клиентскую базу банка в стране, тенденции стабилизации показателей качества активов согласно отчетности и умеренные риски рефинансирования.

Fitch также подтвердило долгосрочный рейтинг приоритетного необеспеченного долга «ПриватБанка» на уровне «B» и рейтинг возвратности активов на уровне «RR4».

В то же время Fitch отмечает, что на конец 1 полугодия 2011 г. розничные депозиты, которые являются приоритетными относительно обязательств перед другими кредиторами согласно украинскому законодательству, составляли высокую долю базы фондирования «ПриватБанка» в 55%. Это обуславливает существенную субординацию для других приоритетных кредиторов, включая держателей облигаций, что может ограничить возвратность активов для этих кредиторов при сценарии дефолта. По мнению Fitch, данный риск на настоящий момент не является достаточным, чтобы обусловить рейтинг возвратности активов по приоритетному необеспеченному долгу ниже «RR4». В то же время любое значительное дальнейшее увеличение удельного веса розничного фондирования в составе пассивов «ПриватБанка» и/или повышение обеспокоенности относительно характера рисков по сектору торговли нефтепродуктами в кредитном портфеле может привести к понижению рейтинга возвратности активов и долгосрочного рейтинга облигаций.

Также указывается, что потенциал дальнейшего повышения рейтингов в настоящее время ограничен непростой операционной средой и слабыми сторонами кредитоспособности «ПриватБанка». Снижение концентрации по заемщикам и секторам, а также более сильное генерирование капитала за счет прибыли были бы позитивными факторами для кредитоспособности банка. В то же время, согласно предоставленной Fitch информации, уровень рисков по сектору торговли нефтепродуктами, вероятно, в целом останется неизменным, по крайней мере, до конца 2011 г. В случае дальнейшего снижения уровня капитализации банка, дефицита ликвидности или повышения обеспокоенности относительно уровня и качества рисков по связанным сторонам, это может привести к понижению рейтингов.

Справка УНИАН. ПАО КБ «ПриватБанк» (г. Днепропетровск) основано в 1992 году, на сегодня входит в группу крупнейших банков Украины.

Активы банка на 1 июля 2011 года составили 135,741 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов - 118,003 млрд. грн., обязательства - 123,057 млрд. грн., уставный капитал - 10,160 млрд. грн., собственный капитал - 12,684 млрд. грн.

«ПриватБанк» в первом полугодии увеличил чистую прибыль против показателя аналогичного периода 2010 года на 24% – до 782 млн. грн.

По состоянию на 7 июня 2011 года суммарный пакет акций, который принадлежит Игорю КОЛОМОЙСКОМУ и Геннадию БОГОЛЮБОВУ, составлял 90,069995% (раздельно их доли составляют 45,069997% и 44,999998% соответственно). Суммарный пакет акций «ПриватБанка», принадлежащий членам правления финучреждения, составляет 7,45%.

Согласно квартальной отчетности банка, на 1 июля И.КОЛОМОЙСКИЙ и Г.БОГОЛЮБОВ владели по 44,999998% его акций.