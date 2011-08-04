Столичные налоговики увеличили перечисления в сводный бюджет на 60% – до 45,3 млрд.грн.

Столичные налоговики в январе-июле 2011 года обеспечили поступления в сводный бюджет в размере 45,345 млрд. грн., что почти на 60%, или на 16,984 млрд. грн., больше, по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ) в г. Киев.

За отчетный период столичные налоговики перечислили в госбюджет 40,405 млрд. грн. налогов и сборов. Прирост к показателям в прошлом году составляет 68,6%, или 16,437 млрд. грн.

Наибольший прирост налогов и сборов, по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году, достигнут по следующим налогам: НДС на произведенные в Украине товары – рост в 2,2 раза (+12,187 млрд. грн.); налог на прибыль предприятий – рост на 30,5% (+1,632 млрд. грн.); акцизный налог из произведенные в Украине товары – рост на 28,7% (+529,277 млн. грн.); акцизный налог на ввезенные в Украину товары – рост на 76,1% (+171,082 млн. грн.); сбор за использование радиочастотного ресурса – рост в 2,4 раза (+235,629 млн. грн.); рентная плата за транзитную транспортировку природного газа – рост на 48,1% (+590,182 млн. грн.); сбор в виде целевой надбавки к действующему тарифу на природный газ для потребителей всех форм собственности – рост на 27,2% (+176,869 млн. грн.).

В бюджет г. Киев в январе-июле 2011 года налогоплательщики столицы перечислили 4,941 млрд. грн. налогов и сборов, что на 12,4%, или на 546,348 млн. грн., больше, чем за соответствующий период в прошлом году.