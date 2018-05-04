Регионалы откажутся от «медвежьей услуги» МВФ?

Перспективы сотрудничества с Международным валютным фондом становятся все туманней. И свидетельств тому немало. К примеру, последнее заявление премьер-министра Николая Азарова - финансовая ситуация в США, несмотря на то, что технического дефолта стране удалось избежать, заставляет с повышенной осторожностью относиться к осуществлению внешних заимствований. Дальше – интересней. Премьер подчеркнул, что в связи с этим украинский рынок необходимо максимально насытить отечественными товарами, но уверил, что никаких финансовых потрясений в Украине не будет, курс гривни останется стабильным.

Какими товарами наполнят отечественный рынок и по какой цене, остается только догадываться, особенно с учетом до сих пор нерешенного вопроса с Россией о стоимости газа, а она в четвертом квартале может достигнуть 600 долл. Что касается заимствований, то именно деньги основного международного «благодетеля» - МВФ - приходят на ум в связи с заявлением главы правительства. Относительно США, то они решали свои политические вопросы, а для пущей остроты они были спараллелены с обязательствами по оплате долгов. В положительном итоге никто не сомневался, а ситуацией в полном объеме воспользовались рыночные спекулянты, что не могло не отразится на мировой экономике в целом. И хотя в стране масса нерешенных проблем, она с ними справится, что делала и ранее. При этом Украина, как подчеркивают эксперты, может спокойно пережить краткосрочные последствия даже технического дефолта США (что не имеет никакого отношения к дефолту как таковому), ей запасов прочности хватит на это.

Все выглядит так, вроде нас готовят к возможной ситуации, когда МВФ откажет в транше (за всю историю «дружбы» с МВФ никто еще не доказал, что нам таковая необходима). А для такого поворота событий основания есть. Украина до сих пор не выполнила условия получения очередного финансового вливания, недовольство по поводу чего уже высказал кредитор. Так, МВФ недоволен изменениями в бюджете Украины (доходная часть увеличена на 14,47 млрд. грн., а расходная – на 11 млрд. грн.), а также действующими тарифами на газ и тепло для населения.

Как отметил в июне в ходе переговоров с украинской стороной (следующие консультации должны были состояться 6 июля, но перенесены на более поздний срок) и.о. директора-распорядителя Фонда Джон Липски, доходная часть нашей казны увеличена «несмотря на совет МВФ о несвоевременности таких действий, поскольку всем странам стоит сохранять любое перевыполнение доходов для создания буферов безопасности».

Наша делегация оправдывалась тем, что эти действия «позволили решить ряд вопросов контроля над расходами, в частности, существенно улучшить баланс Пенсионного фонда, остановив списание миллиардных сумм по судебным решениям».

Что касается повышения тарифов, то украинские чиновники просили рассмотреть вопрос после установления в Украине более жесткого контроля над инфляцией, а главное - после пересмотра программы сотрудничества (в марте МВФ отказался выделить очередной транш в 1,5 млрд. долл. из-за невыполнения нашей страной условий утвержденной летом 2010 года программы сотрудничества на 15,1 млрд. долл.).

Однако руководитель миссии МВФ в Украине Танос Арванитис заявил, что «если с июля текущего года не начнется помесячное увеличение тарифов хотя бы на 10% в месяц, то достичь соглашения о продвижении программы в сентябре будет чрезвычайно сложно».

Комментируя результаты переговоров, Николай Янович сказал: «Думаю, что в сентябре миссия приедет в Украину». При этом он также намекнул, что сомнения власти вызывает то, что сотрудничество с МВФ может привести к увеличению инфляции (о чем раньше не говорилось ни слова).

«Если МВФ хочет стабильности в Украине, а программа нашего сотрудничества, прежде всего, заключается в стабильности на Украине, значит, мы должны взвешивать свои шаги в соответствии с нашей программой», - сказал Н.Азаров.

Интересный поворот наметился в декларациях Кабмина. Оказывается, «сотрудничать» нужно, исходя из наших экономических реалий…

О выполнении условий МВФ отчитался только НБУ. А среди требований еще и пенсионная реформа. Соответствующий закон удалось протащить в Раде в июле. Но на подпись президента он так и не попал. Как отмечают в парламенте, нужно выполнить требования Регламента (в отношении документа зарегистрированы постановления о незаконности его принятия). Но не покидает мысль, что непопулярные решения о тарифах и пенсионные новшества «задерживаются», т.к. они сейчас не вписываются в планы власти. Ситуация настолько накалена, что перечисленные «реформы» спровоцируют социальный взрыв.

К тому же, показатели экономического «роста», о чем постоянно твердят верхи, неутешительны. Государственный и гарантированный долг Украины за июнь достиг более 60 млрд. долл. (в мае увеличился на 4%). По прогнозам экспертов, валовой внешний долг Украины в этом году составит 78% ВВП, достигнув 128 млрд. долл. (допустимый потолок – 60% ВВП). А дефицит внешнеторгового баланса по итогам 2011 года, согласно оценке аналитиков, может достигнуть 5 млрд. долл. (по данным Госкомстата, отрицательное сальдо внешней торговли к 1 июня увеличилось в 2,3 раза - до 4,63 млрд. долл.).

В МВФ считают, что потребность Украины в деньгах Фонда сохранится и в 2012 году. А Николай Азаров еще в декабре п.г. заявил, что в Украине нет острой необходимости в неотложном получении этих средств. «Мы сейчас находимся не в том положении и не в той ситуации, когда мы с дрожью думаем - пришли деньги или не пришли. Честное слово говорю, не знаю, и меня это не очень интересует. У нас абсолютно надежная финансовая ситуация», - сказал премьер в преддверии получения очередной порции «помощи». И это только одна цитата. Их можно насобирать несколько десятков от членов Кабмина, экспертов и аналитиков. Так неужели нельзя сказать открыто, без ненужных вуалей – нам деньги извне не нужны, у нас на все хватит, сотрудничество с МВФ – больше имиджевая акция, чем финансовая необходимость. Или наоборот – признаться в своей несостоятельности выполнить условия Фонда и тяжелейшей перспективе…

Руководитель информационно-аналитического центра FOREX CLUB в Украине Николай Ивченко считает последнее заявление Николая Азарова сигналом тому, что от транша МВФ Украина может отказаться.

“Действительно, несмотря на разрешение долгового кризиса в США, остаются риски замедления мировой экономики, в частности, экономики Штатов. Темпы роста американской экономики во втором квартале продолжили замедляться – 1,3% в годовом выражении против 1,8% в первом квартале. Некоторое торможение демонстрирует и экономика Китая – с 9,7% в первом квартале до 9,5% во втором квартале. Все это имеет место и в других странах юго-восточной Азии. То есть, для Украины остаются риски сокращения спроса на экспортную продукцию. Соответственно, одной из задач становится расширение внутреннего рынка, снижение зависимости от внешней конъюнктуры», - подчеркивает эксперт.

Что касается заимствований, то, по словам Н.Ивченко, объем внешнего долга последние несколько месяцев растет уже не так существенно, как это было, к примеру, в декабре 2010 или феврале 2011 года. «Дальнейшее сокращение внешних кредитов сделает Украину более защищенной в среднесрочном плане от колебаний на внешних рынках. Однако чтобы справиться с возможным замедлением отечественной экономики, вероятным ростом спроса на наличную иностранную валюту, сокращением внешнего спроса на украинскую продукцию, сотрудничество с МВФ в данный момент было бы нелишним. Возможно, денег для поддержки платежного баланса осенью - в начале зимы и не понадобится, однако сам факт возобновления сотрудничества с МВФ сделал бы ситуацию более комфортной для украинской финансовой системы», - считает эксперт.

Н.Ивченко предположил, что премьер-министр в своем заявлении имел в виду инвестиционно-инновационное развитие Украины и опору на собственные силы в среднесрочном плане, но не исключает возобновления сотрудничества с Фондом в краткосрочной перспективе.

Как подчеркнул эксперт, "вышедший недавно глобальный индекс PMI за июль, рассчитываемый инвестиционным банком JP Morgan для 32 стран и отражающий конъюнктуру в мировой обрабатывающей промышленности, снизился до 50,6 пункта с 52,3 в июне, что является минимальным значением с июля 2009 года, когда началось восстановление после американской рецессии. Снижение глобального индекса практически к уровню 50 говорит о приближающемся экономическом снижении в мире. В 2008 году данный индикатор снизился ниже 50 еще весной, то есть, намного раньше начавшегося кризиса. Поэтому недооценивать это не стоит, и лучше бы подстраховаться сотрудничеством с МВФ".

Александр Охрименко, президент Украинского аналитического центра считает, что «в сентябре, скорее всего, Украина не получит транш МВФ. И хотя на текущий момент это не создаст критической ситуации, но отразится на настроениях инвесторов относительно вливаний в украинскую экономику, а они не помешали бы. По итогам первого полугодия т.г., профицит по долговым операциям Украины с инвесторами составил 503 млн. долл., и это с учетом более 4 млрд. долл., полученных от продажи гособлигаций (в 2010 году за аналогичный период - 1,1 млрд. долл.)».

Как отметил эксперт, «несмотря на невиданные льготные условия для крупных экспортеров, по итогам первого полугодия сальдо внешней торговли товарами и услугами - «минус» 2,5 млрд. долл. Экономика Украины все больше и больше тратит на закупку природного газа и нефти, которые, прежде всего, идут на переработку предприятиями экспортной ориентации, при этом дефицит внешней торговли растет. А увеличение наличной валюты в обращении - фактор роста «теневой экономики», так как именно она является главным потребителем этой валюты, а не население. Несмотря на все старания Госкомстата, продемонстрировать дефляцию в летние месяцы не удалось. По итогам июня средняя годовая инфляция составила 5,9%, но впереди осень, зима, когда рост цен ускоряется, или точнее «высвечивается» неучтенный за предыдущие периоды».

Эксперт польского Центра восточных исследований (OSW, Варшава) Славомир Матушак в своем анализе проведения реформ в Украине (которым располагает УНИАН) называет ориентиром реформирования именно сотрудничество власти с МВФ.

Он считает, что выполнение условий Фонда власть, на фоне падения рейтинга Партии регионов, будет пытаться затягивать, чтобы ввести в действие только после парламентских выборов 2012 года. Но, по его мнению, в любом случае эти реформы проведут.

"Намного более сложным барьером для преодоления являются олигархические связи власти, которые затягивают или делают невозможными изменения в некоторых ключевых сферах", - отметил С.Матушак, назвав среди них, в первую очередь, газовый рынок.

По его мнению, украинская власть при благоприятных экономических условиях сможет обойтись без помощи МВФ до парламентских выборов, пытаясь выторговать максимальные уступки для выделения последующих траншей в обмен на реформы. В то же время, по его мнению, срыв сотрудничества с Фондом маловероятен, т.к. МВФ предлагает самые дешевые кредиты в мире.

Таким образом, исходя из комментариев экспертов, можно предположить, что «взрывоопасные» реформы откладываются, дабы не будоражить нервы электората, а деньги «спонсора» Украина получить всегда успеет. Тем более что без них мы какое-то время прожить можем, а может и дольше. Все зависит от аппетитов власти и иже с ними…

Елена Быстрицкая (УНИАН)