В Налоговый кодекс внесены изменения

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Закон «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины (относительно усовершенствования некоторых норм Налогового кодекса Украины)».

Об этом сообщается на официальном сайте Верховной Рады.

Как сообщал УНИАН, 1 августа Президент вернул на доработку в Верховную Раду Закон «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины (относительно усовершенствования некоторых норм Налогового кодекса Украины)».

Напомним, данный закон, принятый парламентом в июле 2011 года, содержит норму, которую Президент ранее признал неконституционной.

Как сообщили УНИАН в юридической фирме «КМ Партнеры», Президент в предложениях к НК от 2 декабря 2010 года, которые были в полном объеме приняты в парламенте, в частности, написал: «В кодексе предусмотрена обязанность налогоплательщика во время проверки давать объяснения по вопросам налогообложения (п. 81.3 ст. 81). Такая обязанность противоречит Конституции Украины, которой установлено, что никакое лицо не несет ответственность за отказ давать объяснения относительно себя, членов семьи или близких родственников (ст.63). Основным законом государства, таким образом, гарантировано право лица отказаться давать такие объяснения по любому вопросу, в том числе и по вопросам налогообложения».

С учетом этих обстоятельств из кодекса, по мнению Президента, необходимо было исключить нормы о введении законодательного принуждения для налогоплательщика давать объяснения по вопросам налогообложения. Вместо этого в кодексе необходимо закрепить право налогоплательщика отказываться от предоставления таких объяснений и предусмотреть законодательные гарантии этого права.

Данные нормы были закреплены в принятом в декабре прошлого года Налоговом кодексе.

В то же время, законом о внесении изменений в НК, принятым парламентом и направленным на подпись Президенту (законопроект №8217) в июле т.г., предусмотрено, что требование об объяснениях законодательно восстанавливается, в том же подпункте, откуда оно было удалено по предложению Президента (20.1.2). В частности, подпункт 20.1.2 изложен в следующей редакции: «20.1.2. при проведении проверок требовать... объяснения по вопросам, которые возникают во время проверок и касаются реализации полномочий органов государственной налоговой службы, установленных этим кодексом и другими законами Украины...».