ПФУ выплатил пенсии за границей на 634,95 тыс. долл. и 453,85 тыс. евро

Пенсионный фонд Украины (ПФУ), согласно международным обязательствам, в январе-июне 2011 года обеспечил выплату пенсий 2372 гражданам, проживающим в 19 странах мира, на сумму 634,95 тыс. долл. США и 453,85 тыс. евро.

Об этом говорится в сообщении фонда, размещенном на его официальном сайте.

Пенсионерам иностранных государств, проживающим в Украине, согласно международным договорам, в первом полугодии были выплачены пенсии на сумму 1,14 млн. долл. США и 170,67 тыс. евро. От ПФ Российской Федерации поступило 33,51 млн. руб. 2209 украинцам, которые работали в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к районам Крайнего Севера.

Заграничным учреждениям Болгарии, Испании, Российской Федерации, Словакии, Венгрии, Чехии подготовлена и разослана 1291 справка о подтверждении страхового (трудового) стажа украинским гражданам, проживающим за рубежом.

ПФУ отмечает, что по итогам января-июня 2011 года выполнил свои международные обязательства по выплате пенсий за границу и иностранных пенсий в Украине.