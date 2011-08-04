В отношении нового директора МВФ началось расследование

Французский суд постановил начать расследование в отношении нынешнего директора-распорядителя Международного валютного фонда, а в прошлом министра финансов Франции Кристин ЛАГАРД. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на Agence France-Presse.

Соответствующую санкцию 4 августа выдал специальный суд, занимающийся рассмотрением злоупотреблений представителей власти. Чиновницу подозревают в превышении должностных полномочий, а именно во вмешательстве в судебный процесс между бизнесменом Бернаром ТАПИ (Bernard Tapie) и банком Credit Lyonnais в 2007 году.

Б.ТАПИ судился с Credit Lyonnais из-за сделки по продаже принадлежавшей ему компании Adidas. В 1992 году бизнесмен поручил банку провести сделку, а по ее завершении год спустя обвинил Credit Lyonnais в обмане при совершении операции и подал в суд с требованием компенсации ущерба.

Процесс затянулся, и в 2007 году К.Лагард предложила сторонам разрешить спор в третейском суде. В 2008 г. суд вынес решение в пользу Б.ТАПИ и обязал государство выплатить бизнесмену 285 миллионов евро из французского бюджета, чтобы компенсировать потери бизнесмена при продаже Adidas.

По мнению французской прокуратуры, тогдашняя министр финансов явно превысила полномочия, вмешавшись в разбирательство между Б.ТАПИ и банком. В мае 2011 года прокуроры направили в суд соответствующий запрос с требованием начать расследование против чиновницы.

К.ЛАГАРД возглавляла французское министерство экономики, финансов и промышленности с 2007 года. В июле 2011 года К.ЛАГАРД стала директором-распорядителем МВФ. На этом посту она сменила Доминика СТРОСС-КАНА, обвиненного в попытке изнасилования.