Евро на сегодняшних торгах может опуститься до отметки 1,3900 - эксперт

Европейская валюта на мировом рынке в пятницу, 5 августа, может опуститься до отметки 1,3900, сопротивлением выступит уровень 1,4300. Фунт также может подешеветь против доллара до 1,6200. Франк и иена продолжат дорожать, прогнозируют аналитики FOREX CLUB в Украине.

Как отмечают аналитики, участники рынка в пятницу ожидают выхода данных по изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе экономики США. Вероятно, цифры будут положительными, что может оказать некоторую поддержку американскому доллару. Кроме того, важными для рынка станут публикации данных по уровню безработицы в Канаде, индекса потребительских цен Швейцарии и инфляция цен в Британии.