Межбанк: открытие торгов - 7,9950/7,9980 грн./долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками – 7,9950/7,9980 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту упали до 0,2821/0,2824, котировки по евро-гривне ушли вниз – 11,2985/11,3050. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар снизились – 1,4125/1,4127 (четверг – 1,4286/1,4288).

В четверг, 4 августа, Нацбанк вышел на рынок с интервенцией по валютной паре USD/UAH – 7,9810/7,9910.