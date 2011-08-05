Fitch присвоило выпуску облигаций Ощадбанка финальные рейтинги «B»/«RR4»

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило выпуску облигаций SSB No.1 PLC, имеющих ограниченный регресс на эмитента, на сумму 200 млн. долл. со ставкой 8,25% финальный долгосрочный рейтинг «B» и финальный рейтинг возвратности активов «RR4».

Об этом говорится в сообщении Fitch, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, облигации консолидируются и образуют единую серию с существующим выпуском облигаций на сумму 500 млн. долл. со ставкой 8,25% и погашением в марте 2016 г. Поступления по облигациям будут использованы исключительно для финансирования кредита в долларах США для ОАО «Государственный Ощадный Банк Украины» («Ощадбанк»).

Справка УНИАН. ОАО «Государственный сберегательный банк Украины» («Ощадбанк») зарегистрировано Национальным банком Украины 31 декабря 1991 года и на сегодняшний день входит в группу крупнейших банков Украины.

Активы банка на 1 июля 2011 года составили 72,452 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 49,452 млрд. грн., обязательства – 55,055 млрд. грн., уставный капитал – 14,496 млрд. грн., собственный капитал – 17,396 млрд. грн.

«Ощадбанк» в первом полугодии 2011 года сократил чистую прибыль на 32% против показателя аналогичного периода 2010 года – до 247 млн. грн.

100% акций банка принадлежат государству.