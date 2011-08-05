Изменения в Налоговый кодекс вступят в силу с завтрашнего дня. Кроме ряда норм...

Закон о внесении изменений в Налоговый кодекс опубликован в сегодняшнем выпуске газеты «Голос Украины» (№144).

Согласно документу, закон вступит в силу с завтрашнего дня, кроме отдельных норм.

Законом в частности устанавливается, что налогоплательщик во время проведения документальных плановых и внеплановых выездных проверок не имеет права предоставлять уточняющие расчеты к предоставленным ранее декларациям. Кроме того, налогоплательщик, который действовал согласно консультации налогового органа, не может быть притянут к ответственности.

Документом также устанавливается, что до введения в действие положений относительно упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности малого бизнеса не проводятся фактические проверки физлиц-предпринимателей, которые не зарегистрированы плательщиками НДС, и юрлиц, которые работают по упрощенной системе налогообложения с включением НДС в единый налог.

Также закон предусматривает, что в случае уменьшения суммы полученного дохода за предыдущий квартал текущего года более чем на 20% по сравнению с расчетной ожидаемой суммой, он имеет право сократить сумму авансового платежа, которая подлежит уплате в последующий период, пропорционально уменьшению суммы дохода.

Согласно закону, освобождается от налогообложения прибыль предприятий топливно-энергетического комплекса в рамках фактических расходов, которые не превышают общую годовую сумму: предусмотренных инвестиционными программами, одобренными органом, который осуществляет госрегулирование в сфере электроэнергетики и на рынке природного газа, на капитальные вложения по строительству электрических сетей, станций, магистральных газопроводов, подземных хранилищ газа, в том числе сумм, направленных на возврат кредитов для финансирования этих целей; предусмотренных проектами, финансирование которых осуществляется за счет субъектов природных монополий, производителей электрической, тепловой энергии согласно решениям Кабмина; расходов в рамках инвестиционной составляющей.

Кроме того, документ продлит действие сниженных акцизов на бензин и дизельное топливо до 31 августа 2011 года.