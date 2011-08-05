ГНСУ планирует в августе возместить в автоматическом режиме НДС на 2 млрд. грн.

Государственная налоговая служба Украины планирует в августе 2011 года возместить в автоматическом режиме налога на добавленную стоимость на сумму 2 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время пресс-конференции сообщил заместитель председателя ГНСУ Сергей ЛЕКАРЬ.

«В текущем месяце мы ожидаем, согласно поданным декларациям (в июле – УНИАН) и соответствующим прогнозам, около 2 млрд. грн. возмещения (НДС в автоматическом режиме – УНИАН) и значительный прирост плательщиков, которые получат возмещение», - сказал С.ЛЕКАРЬ.

В то же время, он отмечает увеличение среднемесячной заявки на возмещение НДС.

«Ресурс, который выделило Министерство финансов, у нас на 3,3 млрд. грн. при средней заявке 3,8 млрд. грн. Есть некоторый недостаток средств», - сказал С.ЛЕКАРЬ.

В то же время он отметил, что в текущем году возмещение НДС осуществляется своевременно и в рамках Налогового кодекса.

По его словам, с начала года налогоплательщики заявили к возмещению 26,3 млрд. грн. налога. Всего возмещено 25,4 млрд. грн. С.ЛЕКРЬ отметил, что разница в 1 млрд. грн. связана с задолженностями в прошлых периодах.

Справка УНИАН. Автоматическое возмещение НДС в Украине предусмотрено Налоговым кодексом и началось с марта 2011 года.