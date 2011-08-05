Международные валютные резервы НБУ выросли на 0,6% – до 37,8 млрд. долл.

15:34, 05 августа 2011
Финансы
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Международные валютные резервы Национального банка Украины (НБУ) в июле 2011 года увеличились на 0,6%, или на 229,35 млн. долл., – до 37 млрд. 813 млн. долл.

Об этом сообщается на сайте Нацбанка.

Согласно сообщению, с начала года (было 34 млрд. 576,40 млн. долл.) золотовалютные резервы увеличились на 9,4%, или на 3 млрд. 237,32 млн. долл.

Также сообщается, что на 1 августа в структуре резервов 36 млрд. 256,1 млн. долл. составляла иностранная валюта, резервная позиция в МВФ – 0,03 млн. долл., специальные права заимствования – 110,84 млн. долл., золото – 1 млрд. 446,75 млн. долл.

Как сообщал УНИАН, председатель Национального банка Украины Сергей АРБУЗОВ не исключает, что объем золотовалютных резервов до конца 2011 года может увеличиться до около 40 млрд. долл.

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