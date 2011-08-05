Межбанк: закрытие торгов - 7,9910/7,9945 грн./долл.

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками 7,9950/7,9980, к 12:00 цены снизились 7,9910/7,9925. К закрытию торгов ценовые уровни установились на следующих значениях 7,9910/7,9945 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2821/24, к 12:00 цены поднялись 0,2826/29. К закрытию торгов цены откатились 0,2825/28. В России курс доллар-рубль вырос, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 28,2749 (+0,3479).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,4055/1,4175. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 11,2985/11,3050, к 12:00 цены ушли вверх 11,3020/11,3080. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 11,3195/11,3285.