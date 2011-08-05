В Украине на 1 августа собрано 12 млн. грн. туристического сбора

В Украине на 1 августа текущего года собрано 12 млн. грн. туристического сбора.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ).

«По всей стране поступило всего 12 млн. грн., больше всего – в Киеве, Крыму и Львове. Это не такие большие суммы, несколько тысяч гривен на целый город, чтобы говорить о значительных потерях бизнесменов или росте расходов отдыхающих граждан. Туристический сбор, к тому же, взимается только за проживание, и максимально – 1% от цены без НДС. Все другие услуги для туристов – развлечения, экскурсии, питание и т.д. – этим сбором не облагаются», - отметил заместитель председателя ГНСУ Сергей ЛЕКАРЬ.

По его словам, средняя ставка сбора по стране – 0,88%. Самая высокая ставка туристического сбора в Киеве и Севастополе, Днепропетровской, Одесской, Николаевской, Тернопольской и Харьковской областях – 1% от стоимости проживания.

Он напомнил, что введение туристического сбора является инициативой местных властей. «Установление туристического сбора – инициатива местных органов самоуправления курортных зон, поскольку это дополнительный источник для развития регионов. Средства используются, в частности, на создание надлежащих социально-бытовых, коммунальных условий и развитие транспортных коммуникаций для улучшения туристического сервиса», - подчеркнул С.ЛЕКАРЬ.

По его словам, этим правом воспользовались 1617 местных советов. В том числе в 1289 населенных пунктах сбор установлен по максимальной ставке (1%).

На сегодня зарегистрировано 5104 плательщика сбора (гостиницы и частные здания, которые сдаются в аренду туристам). Больше всего таких плательщиков в Крыму, Одесской и Ивано-Франковской областях.

С.ЛЕКАРЬ убежден, что после внедрения сбора нет оснований говорить об усилении фискального давления на предпринимателей, которые предоставляют туристические услуги.