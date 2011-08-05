Поступления в бюджет ПФ выросли на 4,2% – до 114 млрд. грн.

По оперативным данным, в бюджет Пенсионного фонда (ПФ) из всех источников финансирования в январе–июле 2011 года поступило 114,121 млрд. грн., что на 4,2%, или на 4,587 млрд. грн., больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщается в отчете фонда, размещенном на его официальном сайте.

В частности, собственные поступления составили 77,684 млрд. грн., что на 19,8%, или на 12,813 млрд. грн., больше, чем в январе-июле 2010 года.

Расходы на выплату пенсий и денежной помощи за отчетный период составили 122,561 млрд. грн.

ПФ отмечает, что пенсионные выплаты в январе–июле т.г. обеспечены в полном объеме по всем регионам.

Выплаты пенсий осуществлялись за счет переходящего остатка на начало этого года и текущих поступлений.