Недоимка по уплате взносов в бюджет ПФ составляет свыше 2 млрд. грн. – Генпрокуратура

Недоимка по уплате взносов в бюджет Пенсионного фонда составляет свыше 2 млрд. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

Самая большая задолженность - на предприятиях АР Крым, города Киев, Луганской, Донецкой, Николаевской и Днепропетровской областей.

В текущем году Генпрокуратура приняла ряд уголовно-правовых мер по фактам уклонения предприятий от уплаты страховых взносов на пенсионное страхование.

Так, прокуратура г. Киева направила в суд уголовное дело по факту неуплаты страховых взносов в сумме 2,5 млн. грн. относительно главного бухгалтера троллейбусного ремонтно-эксплуатационного депо №3 КП "Киевпасстранс" по ч. 3 ст. 212-1 Уголовного кодекса. В ходе досудебного следствия средства возмещены в полном объеме.

Прокуратура г.Червонограда Львовской области направила в суд уголовное дело по ч. 3 ст. 365 УК относительно руководителя санацией ОАО "Червоноградское шахтопроходческое предприятие", который преднамеренно не уплатил в ПФ 630 тыс. грн.

Прокуратура АР Крым расследует уголовное дело по ч. 3 ст. 212-1 УК по факту уклонения от уплаты страховых взносов в сумме 2,2 млн. грн. руководством Феодосийского казенного оптического завода. Ведется досудебное следствие.