Рост цен производителей промпродукции в июле составил 0,1%, с начала года – 15,7%
12:28, 06 августа 2011Финансы
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Рост цен производителей промышленной продукции в июле 2011 года по сравнению с июнем составил 0,1%, с начала года – 15,7%.
Об этом УНИАН сообщили в Госкомстате.
Как сообщал УНИАН, в июне т.г. этот показатель по сравнению с предыдущим месяцем составил 0,5%, в мае - 2,6%, в апреле - 3,4%, в марте - 2,1%, в феврале – 4,8%, в январе - 1,3%.
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