Рост цен производителей промпродукции в июле составил 0,1%, с начала года – 15,7%

Рост цен производителей промышленной продукции в июле 2011 года по сравнению с июнем составил 0,1%, с начала года – 15,7%.

Об этом УНИАН сообщили в Госкомстате.

Как сообщал УНИАН, в июне т.г. этот показатель по сравнению с предыдущим месяцем составил 0,5%, в мае - 2,6%, в апреле - 3,4%, в марте - 2,1%, в феврале – 4,8%, в январе - 1,3%.