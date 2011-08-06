Дефляция в июле составила 1,3%, инфляция с начала года – 4,6%

По итогу июля текущего года в Украине зафиксирована дефляция в размере 1,3%, инфляция с начала года составила 4,6%.

Об этом УНИАН сообщили в Госкомстате.

Инфляция в июле 2011 года по сравнению с июлем 2010 года составила 10,6%.

На продукты питания в июле т.г. по сравнению с предыдущим месяцем цены упали на 2,9%.

Больше всего подешевели картофель и овощи – на 36,8% и 32,6%, фрукты подешевели на 3,7%, на 0,1% подешевело молоко.

Вместе с этим, растительное масло и животные жиры подорожали на 3,1%, мясо и мясопродукты – на 2,8%, сахар – на 1,4%, рыба и продуты из нее – на 1,1%пдругие

Как сообщал УНИАН, инфляция в июне т.г. в Украине по сравнению с маем составила 0,4%.

Правительство ожидает по итогу 2011 года инфляцию на уровне 8,9%.

По оценкам Национального банка Украины, инфляция в по итогам 2011 года составит 10±1%.