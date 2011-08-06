В Киеве четыре человека напали на автомобиль инкассаторов. Похищено почти 2 млн.грн.

Сегодня утром в Киеве четверо неизвестных лиц совершили разбойное нападение на автомобиль инкассаторов, принадлежащий одному из коммерческих банков, завладев средствами в сумме почти 2 млн. грн.

Как сообщили УНИАН в столичном главке милиции, информация о совершении преступления поступила по линии «102» в 8.53. На место происшествия выехало руководство столичной милиции, следственно-оперативные и экспертные группы.

В данное время установлено, что на улице Сабурова, 2-А, в Деснянском районе Киева, напротив супермаркета "Метро", неизвестный автомобиль совершил лобовое столкновение с легковым автомобилем инкассаторов, заблокировав тем самым его движение. После этого к транспортному средству банковского учреждения подбежали четверо мужчин в масках и, угрожая предметом, похожим на оружие, разбили боковое стекло инкассаторской машины и заставили банковских работников выйти из нее, после чего забрали деньги и скрылись с места преступления в другой иномарке.

Как отметили в главке, в результате разбойного нападения никто не пострадал.

Деснянским районным управление милиции возбуждено уголовное дело по ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины, принимаются меры по установлению и задержанию нападающих, приметы которых и приметы автомобиля, на котором они скрылись, переданы всем милицейским подразделам не только Киева, но и в другие регионы.

Милиция в очередной раз призывает руководителей банковских учреждений соблюдать действующие нормативные акты, в частности, по оснащению инкассаторских автомобилей и подготовке их экипажей.