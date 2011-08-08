Снижение кредитного рейтинга обойдется США в 100 млрд долл. в год - JPMorgan

Затраты правительства США на обслуживание государственного долга увеличатся примерно на 100 миллиардов долларов в год в результате снижения суверенного рейтинга США, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на агентство Bloomberg, которое подает прогноз аналитиков американского банка JPMorgan Chase.

Агентство S&P в пятницу вечером понизило кредитный рейтинг США с максимального "ААА"до "АА+"на фоне проблем с госдолгом и ростом дефицита бюджета. Прогноз по рейтингу США был определен S&P как "негативный". Это означает, что в ближайшие 1-1,5 года возможно дальнейшее понижение рейтинга. Минфин США обвинил S&P в том, что понижение кредитного рейтинга страны стало причиной ошибки в расчетах на 2 триллиона долларов.

По официальным данным Минфина США, на выплату процентов по всем видам долговых обязательств при прежнем наивысшем кредитном рейтинге обходилось бюджету в 2010 финансовом году в 414 миллиардов долларов или 2,7% к валовому внутреннему продукту. Соответственно, после понижения рейтинга нагрузка на бюджет вырастет примерно на четверть.

Аналитики ожидают, что снижение рейтинга скажется в свою очередь на удорожании кредитов для американских компаний, а также увеличит нагрузку на рядовых заемщиков. В частности, ожидается повышение кредитных ставок по ипотечным займам, покупке автомобилей в кредит, а также более высокие ставки по кредитным пластиковым карточкам.

S&P неоднократно предупреждало о возможном понижении кредитного рейтинга США, если конгрессу и администрации президента Барака Обамы не удастся представить достоверные планы по сокращению дефицита.