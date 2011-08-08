Межбанк: котировки падают - 7,9895/7,9940 грн./долл.
11:01, 08 августа 2011Финансы
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Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись снижением котировок – 7,9895/7,9940 грн./долл.
Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту упали – 0,2806/0,2809, котировки по евро-гривне ушли вверх – 11,4865/11,4945.
На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар выросли – 1,4378/1,4380 (пятница — 1,4125/1,4127).
В пятницу Нацбанк на рынок не выходил.
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